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Münih'teki araba fuarına TOGG neden katılmadı yetkililerden açıklama geldi

Münih'teki araba fuarına TOGG neden katılmadı yetkililerden açıklama geldi

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Münih’teki otomobil fuarına neden katılmadığı sorusunu TOGG yetkililerine sorarken aldığı cevabı okuyucularıyla paylaştı.

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Almanya’nın Münih şehrinde Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen araba fuarı 2 yıl sonra yeniden gerçekleştirildi. Dünyanın bir çok noktasından sektörle ilgili önemli isimler fuara katıldı.

Türkiye’den de Otomotiv sektörünün önemli isimlerinden gazeteci Emre Özpeynirci de fuarı yakından takip edenler arasında yer aldı. Özpeynirci yaşadıklarını ve gördüklerini kaleme alırken herkesin merak ettiği Münih'teki araba furarına TOGG neden katılmadı? sorusunu sordu.

TOGG klasik otomobil fuarlarında olmayacak

2022 yılı sonunda üretimi başlayacak TOGG’un bu önemli fuarda yer almamasına şaşırdığını ifade eden Özpeynirci TOGG yetkililerinin bu durum karşısında verdiği cevabı yazısında aktardı. TOGG yetkililerinin “Fuar katılımları gelecek yıldan itibaren söz konusu olacak." dediğinİ belirten Özpeynirci “Bu 2022 yılında Cenevre veya Paris otomobil fuarlarından birine katılmak anlamına mı geliyor?" sorusuna ise şu cevabı aldı:

"Bugünden bir şey söylemek zor ama CEO'muz Gürcan Karakaş, klasik otomobil fuarlarında olmayacağımızı birkaç kez dile getirdi. Yakında nereye katılacağımız belli olur"

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