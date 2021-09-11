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Galatasaray, Trabzon deplasmanına 5 eksikle gidiyor

Galatasaray, Trabzon deplasmanına 5 eksikle gidiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

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Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Lige GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, 3. haftada Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Galatasaray, 4. sırada yer alıyor.

Sezona 3'te 3 ile başlayan bordo-mavili takım ise 4. hafta öncesi lider durumda.

Galatasaray'da 5 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 5 futbolcu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli'den yararlanamayacak.

Cezası süren Marcao da Trabzonspor'a karşı süre alamayacak.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Süper Lig'de 12 maçtır yenilmiyor.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon da 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray'ın 2 sezona yayılan 12 müsabakalık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma alarm veriyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 3 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 9 müsabakanın 8'inde ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'deki 3 maçta 6 gol atıp 3 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi. 

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