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Anadolu Lisesine puanı yetmeyen kişi nasıl yerleştirildi? MEB soruşturma başlattı!

Anadolu Lisesine puanı yetmeyen kişi nasıl yerleştirildi? MEB soruşturma başlattı!

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tepki çeken yerleştirme işlemi için açıklama yaptı.

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle başka okula nakledildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Ne olmuştu?

Liselere Giriş Sınavı’ndan (LGS) 405 puan bir kız öğrenci, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Komisyon kararı ile Kadıköy Anadolu Lisesi’ne yerleştiği haberleri basında yer almıştı.

Kadıköy Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin taban puanı 455 olduğu halde okula 405 puanlı bir öğrencinin kaydedildiğini tespit etti. 405 puan almasına rağmen okula kaydı yapılan öğrencinin sağlık sorunu gerekçe gösterildi. Okul Aile Birliği, kararın mevzuata aykırı olduğunu savundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yerleştirmenin yönetmeliğin 23. maddesine uygun olduğunu savundu.

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