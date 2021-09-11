Batuhan Yaşar yoğun bakıma kaldırıldı! Durumu kritik deniliyor

Türkiye Gazetesi Yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’dan sevenlerine üzücü bir haber geldi. Yaşar, ameliyata alınmak üzere yatırıldığı hastanede enfeksiyon kaptı. Yaşar, yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yaşar için durumu kritik deniliyor.

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Daha önce cıva zehirlenmesi nedeniyle 4 kez ameliyat geçiren Yaşar, aynı rahatsızlık nedeniyle 5’inci kez ameliyat olmak üzere hastaneye yatırıldı.

Yatırıldığı hastanede enfeksiyon kapan Yaşar, yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Üzücü haberi yapımcı Mehmet Can Arvas sosyal medya hesabından paylaştı. Arvas, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Batuhan Yaşar kardeşimiz yoğun bakımda uzun zamandır. Durumu kritik. Allah şifa versin. Herkesten duaya ihtiyacı var”