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Rusya'da doğalgaz patlaması: 3 kişi öldü

Rusya'da doğalgaz patlaması: 3 kişi öldü

Gece yarısı yaşanan patlamada binada ağır hasar oluştu. Enkazdan 3 cansız beden çıkarıldı.

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Rusya’da Yelets kentinde iki katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi.

16 dairenin bulunduğu bina, gece saatlerinde patlamayla sarsıldı, ardından yıkım yaşandı.

Enkazdan 3 cansız beden çıkarıldı
Bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca süren çalışmalarda 1’i çocuk olmak üzere 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ağır hasar oluştu
Binanın orta kısmının tamamen çöktüğü patlamada 6 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Patlamanın şiddetiyle binanın yarısı tamamen çökerken, diğer kısımlarının güçlükle ayakta durması nedeniyle iş makinalarıyla yıkım işlemine başlandı.

Gaz sıkışması patlamaya yol açtı 
Rusya Soruşturma Komitesi, patlamayla ilgili soruşturma başlatırken, yapılan ilk incelemede bina girişindeki doğalgaz hattında sızıntı oluştuğu ve yüksek ihtimalle gaz sıkışmasının patlamaya yol açtığı belirtildi.

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