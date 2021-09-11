Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma yürütüyor! Yeni bakanlıklar geliyor! Biri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bakanlıkların kurulması için çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Mehmet Acet birinin de belli olduğunu açıkladı..

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Yeni Şafak Yazarı Mehmet Acet, bugünkü "Laiklik tartışmalarına neden döndük?"başlıklı yazısında Edremit'teki skandal görüntülere tepki göstererek, "Böyle bir nefret iklimini yayanlar, şimdiden böyle yapıyorlarsa, iktidara geldikleri takdirde nasıl bir Türkiye inşa etmek isteyeceklerdir acaba?" açıklamasında bulundu.

Yeni bakanlık iddialarına da değinen Acet, "Duyduğuma göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni ihtiyaçları dikkate alarak yeni bazı bakanlıklar kurulması yönünde bir çalışma yürütüyormuş." diye yazdı.

Mehmet Acet'in bugünkü köşe yazısı şu şekilde:

Duyduğuma göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni ihtiyaçları dikkate alarak yeni bazı bakanlıklar kurulması yönünde bir çalışma yürütüyormuş. Bu çerçevede bir süredir tartışması yapılan Göç Bakanlığı fikri, olgunlaşma safhasına gelmiş. Yine duyduğuma göre önümüzdeki MYK toplantılarından birinde Erdoğan bu konuyu gündeme getirip nihai kararını verecekmiş.

Yangın ve sel felaketleri sonrası, iklim değişiklikleri ve afetlerle ilgili koordinasyonu yürütecek bir bakanlık oluşturulması yönünde de bir takım fikir egzersizleri yapılıyormuş. İkisi birden olur mu bilmiyorum ama denilene göre, Göç Bakanlığı meselesi ‘adı konulacak’ hale gelmiş durumda. Bekleyip görelim."