Gaziantep'te aşı yaptırmayan galerici koronavirüsten öldü

Gaziantep’te Covid 19 aşısı yaptırmayan 5 çocuk babası, 15 gün önce yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

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Gaziantep’te, yaşayan galerici Müslüm Ayhan, 15 gün önce gittiği hastanede yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan Ayhan, nefes almada sorun yaşayınca yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakıma girmeden sevenlerine mesaj yollayan Ayhan, ‘Allah’a hamd olsun iyiyim, beni merak etmeyin, çok çok selamlarımı iletiyorum sizlere. Bol bol dua edin, inşallah 2-3 gün içerisinde aranıza kavuşacağım, tekrar oturacağız, sohbet edeceğiz” dediği ortaya çıktı.

Öte yandan, aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 47 yaşında Müslüm Ayhan, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.