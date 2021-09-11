BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsünde yangın çıktı

Gaziosmanpaşa’da seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümü bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İlk müdahaleyi aracın şoförü gerçekleştirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Abone ol

Gaziosmanpaşa Meydan’da durağa yanaşan İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. İlk müdahaleyi otobüsün şoförü yaparken, olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüste bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi.

Olayın ardından polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zonguldak'ta golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıktı veteriner hekim inanamadı
Foto Galeri Zonguldak'ta golden cinsi köpeğin idrar kesesinden çıktı veteriner hekim inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı sert çıktı: Okuduğunu anlamaktan aciz bunlar salak
Fatih Altaylı sert çıktı: Okuduğunu anlamaktan aciz bunlar salak
A Milli Takım'da teknik direktör arayışları! Hamit Altıntop, Löw için Almanya'ya gidiyor!
A Milli Takım'da teknik direktör arayışları! Hamit Altıntop, Löw için Almanya'ya gidiyor!
Muharrem İnce: Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm
Muharrem İnce: Bunu haber yaptıracak kadar yavşak tipleri bu partiye aldığım için çok üzgünüm
Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Şehit Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe son kez baba ocağında
Kayseri'ye şehit ateşi düştü! Şehit Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe son kez baba ocağında
Balıkesir'de korkutan orman yangını
Balıkesir'de korkutan orman yangını
Elazığ'da halılar 50 TL olunca koronavirüs unutuldu birbirleriyle yarıştılar
Elazığ'da halılar 50 TL olunca koronavirüs unutuldu birbirleriyle yarıştılar
İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu
İstanbul Avrupa'nın 1 numaralı şehri seçildi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu
Avusturya’da bir kişi emekli maaşını alabilmek için ölen annesini bodrumda sakladı
Avusturya’da bir kişi emekli maaşını alabilmek için ölen annesini bodrumda sakladı
Üretici şokta! Fıstık fiyatları yüzde 50 düştü
Üretici şokta! Fıstık fiyatları yüzde 50 düştü
6 gündür kayıptı arkadaşı çelişkili ifadeler verince gerçek ortaya çıktı cesedi bulundu
6 gündür kayıptı arkadaşı çelişkili ifadeler verince gerçek ortaya çıktı cesedi bulundu