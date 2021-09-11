Fatih Altaylı sert çıktı: Okuduğunu anlamaktan aciz bunlar salak

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor” sözlerini “Bak Altaylı da aşı karşıtı oldu” olarak yorumlayan bazı doktorlara ateş püskürdü.

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Aşıt karşıtlarına savaş açan Fatih Altaylı, köşe yazılarında bu kesimi hedef alan yazılar kaleme almaya devam ediyor. Salgın ve aşıyla ilgili gelişmeleri hem her gün aktaran Altaylı, bu kez aşı karşıtı bazı doktorlara sert sözlerle yüklendi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı “Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor” açıklamasını farklı yorumlayanlara ateş püsküren Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir salağın veya cahilin peşine takılanların sonu iyi olmaz"

"Dikkat çekmek isteyen işsiz doktorlar, ürün satmak isteyen tüccar doktorlar, meşhur olmak isteyen aylak doktorlar.

Bunların alayı aşı karşıtlığı ipine sarıldılar. Ve haliyle bana saldırıyorlar. Ve ben de bunlara kızıyordum. Ama vazgeçtim.

Çünkü belli ki kızmaya değecek bir zeka düzeyleri yok. Bu kadar düşük bir zekaya kızılmaz. Geçen gün “Aşı olanlar, aşı olmayanların hastalanma ve ölme riskini arttırıyor” dedim.

Bu salaklar bu cümleden şunu çıkardı:

“Bakın Fatih Altaylı da sonunda aşının kötü olduğunu anladı”

O cümleden bunu anlayan ahmak değildir de nedir!

Çok açık biçimde diyorum ki, “Kardeş biz aşı oldukça siz daha da tehlike altına giriyorsunuz. Çünkü aşı olanlar hastalanmadan bir süre taşıyıcı olabiliyorlar. Bu da siz aşısızların bulaşa maruz kalma ve varyantlar nedeniyle ölme riskinizi arttırıyor”

Bu sözde hekim bozuntuları “Bak Altaylı da aşı karşıtı oldu” diyor. Bakın bunların dinleyerek aşı olmaktan imtina eden yurttaşlarımız.

Bunlar cahil, bunlar okuduğunu anlamaktan aciz, bunlar salak. Bir salağın veya cahilin peşine takılanların sonu iyi olmaz. Lütfen bilimin ve bilginin peşinden koşun.

Ne okuduğunu anlamaktan aciz zavallıların değil. Bakın ben onlara kızacak kadar değer vermiyorum siz canınızı emanet ediyorsunuz. Yapmayın. "