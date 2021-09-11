Sokaklarda perişan yaşıyordu Kaab Camii'ne gitti hayatı değişti

Sokaklarda yaşayan elektrik teknisyeni Nihat Ulusoy, banyo etmek için Hz Kaab camisine gittiğinde hayatı değişti.

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Bir dönem sokakta yaşamını sürdürürken girdiği camide hayatı değişti. Elektrik teknisyeni Nihat Ulusoy'un hayatındaki değişimin hikayesi TRT Haber'e konu oldu.

Nihat Ulusoy’un başarılı bir iş hayatı vardı. Hali vakti yerindeydi, ancak sonra yuvası yıkıldı. En yakınında olanlar ona sırtını döndü. Ulusoy'un yeni adresi artık İstanbulsokaklarıydı. Tam 9 yıl kah orada kah burada kaldı.

"Annemin vefatı benim için tam kırılma noktası oldu ve abimin beni unutması. Abimin beni başkalarıyla değişmesi. Yani o çok mühim. Yedi el yabancı olabilir lakin kardeşinizin, aynı anneden olma bir kardeşinizin size sırtını dönmesi o çok manidar. Benim için çok ezici oldu yani o."

"Beni burada kalıcı olarak istihdam ettiler"

Nihat Ulusoy her zaman kaldığı parkta yanına gelen zabıta ekiplerinin rutin kimlik kontrolü yapacağını düşünüyordu. Ancak ekiplerin onu Hz. Kaab Camii’ne getirmesiyle hayata yeniden bağlandı.

Camide ihtiyaç sahipleri için banyo ve temiz çamaşır imkanı vardı. Ulusoy, geldiğinde birkaç günlüğüne olacağını düşündü ancak öyle olmadı.

"Burada benim elektrik teknikeri olduğumu öğrendiler. Beni burada kalıcı olarak istihdam ettiler."