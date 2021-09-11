Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerine, maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. " dedi. Erdoğan, ayrıca 2053 vizyonunu gençlere miras bıraktıklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek MÜSİAD'ın 26. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müsiad'a faaliyetlerinden ötürü teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı.

"Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır"

İstiklal harbini zaferle sonuçlandırarak kendimize yeni bir istikamet belirlediklerini ancak büyük sıçramayı da önemli ölçüde kaçırdıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya yepyeni bir dönemin eşiğindedir. Aynı zamanda yeni kurulacak küresel siyasi ve ekonomik yönetim sisteminin de ayak sesleridir. Türkiye inşallah bu defa treni kaçırmayacak hem de en ön tarafından hakettiği yeri alacaktır. Geçmişteki fırsatları hep kaçırdık, bu defa nasıl oluyor da bu kadar özgüvenli konuşabiliyoruz. Türkiye geleceğini inşaya odaklanmış durumdadır. Her alanda hedeflerini gerçekleştirmeye hazır bir Türkiye vardır. Ülkemizin dört bir yanını her alanda yatırımlarla, hizmetlerle, eserlerle donatarak ihtiyacımız olan altyapıya kavuştuk. Bu tabloyu tersine çevirmek, eski Türkiye tartışmalarını hortlatmak için uğraşanlar da yok değil. Hamdolsun bugüne kadar başaramadılar. İnşallah büyük Türkiye inşası yolundan en küçük sapmaya izin vermeyeceğiz."

Bush'a "Bize İHA niye vermiyorsunuz" diye sordum

Teknolojiye dayalı üretimde Türkiye kendi markalarını çıkarır ve dünyaya kabul ettirir seviyelerine geldiğini hatırlatan Erdoğan, Başbakanlığı döneminde oğul Bush ile olan İHA diyolaglarını paylaştı ve 2023 hedeflerini vurguladı:

Oğul Bush'u ziyaret ettim. Bush'tan "Bize İHA niye vermiyorsunuz" diye sordum. Rice'ı çağırdı, "Türkiye'ye İHA niçin vermediniz" diye sordu. Kendisi de "Hemen talimatı verelim, İHA gönderelim" dedi. Fakat İHA'yı bize o zaman sadece 2 günlüğüne verip tekrar geri alma durumundaydı. Nedir koordinatları belirliyordu. Sonra bu şekilde İHA verdiler. Ama ne oldu bizi ev sahibi yaptılar. İHA'yı biz üretir hale geldik. Ardından SİHA üretir hale geldik. Şimdi işi ileri götürerek AKINCI denilen görevi, başarısı çok çok farklı olan silahlı insansız hava aracının en üst segmentini dünyanın ilk 3'ü içerisinde yer alanı üretir hale geldik. Baykar şu anda yetiştiremiyor. Böyle bir noktada, böyle bir durumda. Bunlarla beraber bunların mühimmatını da Türkiye kendisi yapar hale geldi. Türkiye'nin savunma sanayinde dünyada bulunduğu yeri farklı bir konuma taşımış oldu. 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz. Eğer bugün Gabar'da Bestler Deresi'nde terörle mücadelede çok çok önemli bir mesafe kat ettiysek bunlarla beraberdir. Bu imkanlar olmasaydı terörle mücadelede bu başarıyı yakalayabilir miydik? Hayır. Diyarbakır'ın cadde sokaklarında rahatlıkla dolaşılıyorsa işte bundan dolayı. Cudi'de böyle, Gabar'da böyle. Yurt içinde yurt dışında böyle.

"Büyüme, istihdam, ihracat, yatırımlardaki hareket ortada"

Söyledikleri her sözün referansının 19 yıllık hizmetler ve eserler olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ekonomide darbe girişiminden kur saldırılarına salgından afetlere kadar yaşadığımız tüm badirelere rağmen hızlı bir toparlanmayı hep birlikte takip ediyoruz. Büyüme, istihdam, ihracat, yatırımlardaki hareket ortada." ifadelerini kullandı

"Akıncı'nın teslim töreninde gördüğüm gençlik beni çok etkiledi"

"Gençlerimize bırakacağımız bir vasiyetimiz var. En büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendirileceği döneme giriyoruz" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akıncı'nın teslim töreninde gördüğüm gençlik beni çok etkiledi. 3500 genç orada bu eserin sahibiydi. Gece gündüz demeden çalıştılar, gayret ettiler, eserleri ortaya çıkardılar. Hala çalışıyorlar. Bu yarışı önde götüreceğiz. Bir kere azmettin mi tevekkül et, gerisine karışma. Ben böyle bir nesil gördüm. Şimdi bu nesil inşallah 2053'te farklı olacak. İşte karşımda MÜSİAD'ı da bu neslin büyükleri olarak görüyorum. Bu neslin inşası ve ihyasında en önemli bir kurum olarak görüyorum. Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeye, saptırmaya da, siyasi, sosyal, ekonomik uçurumların kenarına getirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Hep daha ileriye gidecek ve mutlaka hedeflerimize ulaşacağız. "

Oralarda sefalet diz boyu

Son dönemde yaşanan sel felaketlerine değinen Erdoğan, bir yıl içinde konutlara varıncaya kadar hepsini bitirecek ve sahiplerine teslim edeceklerini söyledi. Dünyadaki benzer felaketleri hatırlatan Erdoğan, "Avrupa, ABD'nin haline bakın. Oralarda sefalet diz boyu. Bu millet böyle bir konuma düşmedi. " dedi.

Bölgede sorumluluğumuz büyük

Türkiye siyasi ve ekonomik olarak arzu ettiği seviyeye gelmeden bölgedeki dram ve trajedinin sona ermesi mümkün görülmeğini sözlerine ekleyen Erdoğan konuşmasını böyle tamamladı:

"Üzerimizdeki sorumluluk büyüktür. Afganistan aynı şekilde, Azerbaycan aynı şekilde, Libya aynı şekilde. Libya'ya elimizin uzanması, Azerbaycan'a elimizin uzanması bölgedeki huzuru sağladı. Irak ve Suriye'de aynı şekilde.

İnşallah beraberce bu kritik imtihanı da başarıyla vereceğiz. Türkiye şu anda dünyanın müstesna bir ülkesi olarak kabul ediliyor. Nasip olursa inşallah önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu için ABD'de olacağız. Hamdolsun BM Genel Kurulu binasının tam karşısında yeni Türk Evi Binası'nı bitirdik, 36 katlı ve açılışını yapacağız. Bu da Türkiye'nin nereden nerelere geldiğinin önemli bir ifadesi. Rabbim oralarda da hayırlı hizmetler vermeyi bizlere nasip etsin."