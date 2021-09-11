Hukukçu Ersan Şen ile Cem Küçük Habertürk canlı yayında birbirine girdi

HaberTürk’te yayınlanan Enine Boyuna isimli programda, Hukukçu Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük arasında gergin anlar yaşandı.

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Dün akşam Habertürk TV’de yayınlanan “Enine Boyuna” canlı yayınında konuklar arasında olan Prof. Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük sert sözlerle tartıştı.

Yayında Türkiye’deki ekonomik durum konuşulurken Ersan Şen ile bir dönem FETÖ'ye övgüleriyle bilinen Cem Küçük arasında sesler yükseldi.

“O zaman millet neden ağlıyor?

Cem Küçük, “Savunma sanayi alanında on binlerce kişi çalışıyor, bunu alkışla” dedi.

Ersan Şen, Küçük’e cevaben, “Niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor? Neden borç alıyorsun? Tasarruf yapmıyorsun çünkü, israftasın” dedi.

Küçük ise pandemi nedeniyle Türkiye’de bazı zorluklar yaşanmasının normal olduğunu ileri sürdü.