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Maltepe’de otele gece erkekle birlikte girdi ertesi günü bir daha uyanamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Maltepe’de otele gece erkekle birlikte girdi ertesi günü bir daha uyanamadı

Maltepe’de beraberindeki erkekle birlikte gece otel odasına giren 24 yaşındaki genç kadın, sabah saatlerinde yüksek dozda uyuşturucu aldıktan sonra öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

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Olay, 9 Eylül Perşembe günü İstanbul Maltepe’de bir otelin odasında gerçekleşti. İddiaya göre, 24 yaşındaki Sedanur Şen İsimli genç kadın beraberindeki Serdar Y.(32) isimli erkek şahıs ile akşam 19.00 sıralarında bir otele giriş yaptı.

Burada bir süre kalan ikili daha sonra otelden ayrılarak geceyi dışarıda geçirdi.

Sabah saatlerinde birlikte uyuşturucu kullandılar

Sabah 05.00 sıralarında otele tekrar giriş yapan ikili, iddiaya göre otel odasında yüksek dozda uyuşturucu madde kullandı.

Uyandırmaya çalıştı

Daha sonra öğlen saatlerinde uyanan Serdar Y., odada uyuyan ve vücudunda morluklar olan Sedanur Şen’i uyandırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı.

O sırada otel odasına gelen otel personeli de durumdan haberdar olunca olay sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sedanur Şen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası genç kadının cenazesi cenaze, aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otel odasında yanında bulundurduğu çantasında bir adet silaha rastlanan Serdar Y. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sedanur Şen’in yüksek dozda uyuşturucu kaynaklı kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Uyuşturucudan kaydı çıktı

"Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen Serdar Y.’nin ifadesinde, gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, uyandığında arkadaşının vücudunun morardığını ve uyanmadığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Serdar Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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