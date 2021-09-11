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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yandex, tarihin en büyük siber saldırısını engelledi

Yandex, tarihin en büyük siber saldırısını engelledi

RUSYA merkezli teknoloji şirketi Yandex, tarihte gerçekleşen en büyük siber saldırıyı püskürttüklerini duyurdu.

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Son aylarda artan siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Rus merkezli arama motoru ve teknoloji şirketi Yandex, tarihin en büyük siber saldırısına maruz kaldı.

Rus teknoloji devi, sunucularının ağustos ve eylül aylarında DDoS adı verilen ve internete bağlı bir hostun hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak, asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen siber saldırı türüyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Ağustos ayında başlayan ve 5 Eylül'de rekor seviyeye ulaşan saldırıda; bilgisayar korsanlarının, Yandex ağlarını alışılmadık derecede yüksek hacimli veri trafiğiyle doldurmaya çalıştığı belirtildi.

"Tarihin bilinen en büyük saldırısı''
Yandex'den yapılan açıklamada, "Bu internet tarihinin bilinen en büyük saldırısı. Uzmanlarımız saniyede yaklaşık 22 milyon istek (RPS) içeren rekor bir saldırıyı püskürtmeyi başardılar.” ifadeleri kullanıldı.

Yandex, 7 Ağustos'ta 5.2 milyon RPS, 9 Ağustos'ta 6.5 milyon RPS, 29 Ağustos'ta 9,6 milyon RPS, 31 Ağustos'ta 10.9 milyon RPS ve son olarak 5 Eylül'de 21,8 milyon RPS gördüğünü söyledi.

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