Dünyanın en büyük ikinci fuarı Hostec By Tusid kapılarını açtı

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük ikinci fuarı özelliği taşıyan Hostech by TUSİD kapıların açtı.

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800’ün üzerinde markanın ürünlerini sergilediği fuarda 100 ülkeden 2.000’i VIP olmak üzere, yaklaşık 50 bin satın almacı ağırlanacak. 24’üncü sektör buluşmasında da milyarlarca dolarlık ticaret hacmine şahitlik edecek olan fuar, 12 Eylül Pazar gününe kadar katılımcı ve ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en önemli endüstrilerinden biri olan horeca sektörünü tek çatı altında buluşturan Hostech by TUSİD - Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı; CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Güçlü Kaplangı’nın katılımıyla gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen ve dünyanın en büyük ikinci fuarı özelliği taşıyan Hostech by TUSİD, 800’ün üzerinde uluslararası markaya ev sahipliği yapıyor.



“İhracata katkı sağlamaya devam ediyoruz”

Fuarın, yeni işletme sahibi olacaklar ve işletmesini yenileyecek tüm yatırımcılar tarafından da yoğun ilgi gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getiren CNR Holding Pazarlama Grup Başkanı Mert Kaan Duman, “CNR Holding ailesi olarak, gerek katılımcı firmalarımıza, gerekse ülkemizin ihracatına azami katkıyı sağlamaya, tıpkı dün olduğu gibi bugün ve yarın da var gücümüzle devam ediyoruz” dedi. Fuarın, otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları sektörünün ihracat kapısı olduğunu söyleyen Duman, Orta Doğu, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Körfez Bölgesi, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Batı Avrupa'dan 50 binin üzerinde profesyonel alıcıyı, 60 bin metrekareye yayılan bir alanda buluşturduklarını dile getirdi.



“Pandemi öncesi dönemin çok çok üzerine çıktık”

İhracatçılarımızın, pandemi döneminde yakaladıkları performans ile ekonominin canlı kalması ve istihdamın korunmasında büyük iş başardığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, önümüzdeki yıllarda da ihracatın büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi. Yılbaşından bu yana, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 37 artan ihracatın 140 milyar doları aştığına vurgu yapan Gülle, “Bu rakamlar ile pandeminin ilk aylarında yaşanan kayıpları telafi ettiğimizi ve hatta pandemi öncesi dönemlerin çok çok üstüne çıktığımızı gösteriyor” diye konuştu

Açılışta konuşan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki ise bundan 30 yıl önce küçük bir alanda düzenlenen fuarın bugün geldiği noktanın mutluluk verici olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını dile getirdi. Öztiryaki, 2020 yılında 1.8 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren sektörün bu yıl 2.4 milyara ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Öztiryaki, Ocak-Ağustos döneminde sektör ihracatının 45.7 aratarak 1,59 milyar dolara çıktığını da sözlerine ekledi.



“Katılım memnuniyet verici”

TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı ise konuşmasında; “Bu yıl 30’uncu kuruluş yılını kutladığımız derneğimiz sektörün ilk ve tek derneği olma özelliğini taşıyor. 30 yılda çok büyük işler başardık. Düzenlediğimiz bu fuar bunun en büyük örneği. Bugün pandemi sonrası en ilk fuarımızı düzenliyoruz. Katılım mennuniyet verici. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun ikinci büyük fuarıyız. Pandemiden en çok yara alan sektör olmamıza rağmen, fuarı yüzde 50 büyütmeyi başardık. Bu bize ilerisi için ümit veriyor” dedi.

Türk Horeca sektörü, Hostech by Tusid ile yeni pazarlar keşfedip, küresel arenadaki ağırlığını koruma fırsatı yakalayacak. 800’ün üzerinde markanın yer aldığı fuarda 100 ülkeden 2.000’i VIP olmak üzere, yaklaşık 50 bin satın almacı son teknolojik ürünleri takip edecek.