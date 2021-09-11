Beşiktaş- Yeni Malatyaspor Süper Lig maç sonucu: 3-0

Milli araya Karagümrük galibiyetiyle giren Beşiktaş, dönüşteki ilk maçını da kazandı. Siyah-Beyazlılar, 4. haftada ağırladığı Malatyaspor karşısında 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın gollerini Batshuayi(2) ve N'Koudou kaydetti. Yıldız oyuncu Pjaniç ilk golün asistini yaptı.

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Süper Lig'in dördüncü haftasında Beşiktaş, evinde Malatyaspor'u konuk etti. Siyah- Beyazlılar 3 gol bulduğu mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta gol perdesini açan isim, Pjanic'in şık ara pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi oldu.

İlk golden yalnızca 3 dakika sonra Beşiktaş Nkoudou ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda Malatya'nın kalecisi topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Batshuayi'nin sırtına çarparak ağlarla buluştu. Bu gol aynı zamanda mücadelenin skorunu da belirledi.

Teixeira sakatlandı

Karşılaşmada dakikalar 42’yi gösterdiğinde ise önceki maçtaki sakatlığı nükseden Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira oyunu yarıda bıraktı, yerine oyuncu Can Bozdoğan dahil oldu.

Gelecek hafta maçları Beşiktaş gelecek hafta Antalyaspor'a konuk oluyor. Yeni Malatyaspor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

Maçtan dakikalar:

2. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Vida'nın şutunda, meşin yuvarlak altıpasta savunma yapan Ndong'dan döndü.

7. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Pjanic'in şık ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Batshuayi, kaleci Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

10. dakikada Beşiktaş farkı 2'e çıkardı. Konuk takımın yarı sahasında Teixeira'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top Nkoudou'nun önüne düştü. Bu futbolcunun altıpasın sol çaprazında yaptığı sert vuruşta, top filelere gitti: 2-0.

25. dakikada Teixeira'nın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu güçlükle üstten kornere çeldi.

44. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Necip Uysal'ın kafayla aşırdığı topa, arka direkte Welinton istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

52. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Wallace'ın geri pasında kaleci Abdulsamed Damlu'nun uzaklaştırmak istediği top, pozisyonu takip eden Batshuayi'nin sırtına çarparak konuk takımın ağlarına gitti.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Haqi Osman'ın dar açıdan yaptığı vuruşta, top yan direkten döndü.

84. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+2. dakikada Batshuayi'nin ceza yayı önünden çektiği şutta, kaleci Abdulsamed Damlu topu yumrukla uzaklaştırdı.

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.