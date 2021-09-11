BIST 1.439
DOLAR 8,46
EURO 10,01
ALTIN 486,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de bir kadın boşanmaya günler kala kocası tarafından katledildi

Düzce'de bir kadın boşanmaya günler kala kocası tarafından katledildi

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Hasan Kılıç (25), boşanma aşamasındaki eşine barışma teklif etti olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Hasan Kılıç, eşi Özlem Kılıç (19) ile kayınvalidesini bıçakladı. 5 yerinden bıçaklanan genç kadın yaşamını yitirirken, annesi ise ağır yaralandı.

Abone ol

Olay, öğleden sonra Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Büyükmelen köyünde meydana geldi. Hasan Kılıç ve Özlem Kılıç, yaklaşık 2 yıl önce evlendi. İddiaya göre, Özlem Kılıç bir süre önce eşini terk ederek annesi Gülfidan Key'in (53) evine yerleşti ve boşanma davası açtı.

Hasan Kılıç, önümüzdeki hafta görülecek boşanma davası öncesi eşinin yanına giderek barışma teklif etti. Özlem Kılıç ise barışma teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Hasan Kılıç, mutfakta bulunan bıçağı alarak eşini bıçaklamaya başladı.

Bu sırada Gülfidan Key ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Hasan Kılıç, bu kez de Gülfidan Key'i bıçakladı.

Kadın öldü annesi ağır yaralı
Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri anne ve kızını Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Özlem Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan annesinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Hasan Kılıç'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cristiano Ronaldo, Newcastle United maçında şov yaptı
Cristiano Ronaldo, Newcastle United maçında şov yaptı
Lise öğrencisine cinsel istismar! Mahkemeden olay karar; 'Rızası var' dediler!
Lise öğrencisine cinsel istismar! Mahkemeden olay karar; 'Rızası var' dediler!
Hatay'da kahreden motosiklet kazası! 26 yaşındaki uzman çavuş hayatını kaybetti
Hatay'da kahreden motosiklet kazası! 26 yaşındaki uzman çavuş hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı seçildi
MÜSİAD'ın yeni genel başkanı Mahmut Asmalı seçildi
Hamit Altıntop'a milli takımda yeni görev!
Hamit Altıntop'a milli takımda yeni görev!
Ekrem İmamoğlu 5 Katılımcı Bütçe projesini açıkladı! İstanbulkart'a yetersiz bakiyeye eksi kredi
Ekrem İmamoğlu 5 Katılımcı Bütçe projesini açıkladı! İstanbulkart'a yetersiz bakiyeye eksi kredi
Ali Akman Hollanda'da Cruyff Ödülü'nü aldı
Ali Akman Hollanda'da Cruyff Ödülü'nü aldı
Yandex, tarihin en büyük siber saldırısını engelledi
Yandex, tarihin en büyük siber saldırısını engelledi
Muğla Datça'da deprem! AFAD açıklama yaptı
Muğla Datça'da deprem! AFAD açıklama yaptı