Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu

AKM yakında açılıyor

Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nin dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını kaydeden Bakan Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi´nin 100 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. Bu projeyi yaparken amacımız İstanbul'un dünya çapında öncü kültür sanat şehri olmasıdır. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihini Cumhurbaşkanımız 29 Ekim olarak açıkladı" demişti.