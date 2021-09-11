Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM ve Rami Kışlası'nda incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışına kısa süre kalan, Taksim'deki AKM'yi ziyaret ederek son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan'ın sonraki durağı, inşaatı süren Rami Kışlası oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de yaklaşık 30 dakika süren incelemelerinin ardından Türkiye'nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'na hareket etti.
AKM yakında açılıyor
Daha önce Atatürk Kültür Merkezi'nin dünyadaki en önemli 10 kültür merkezi arasında yer alacağını kaydeden Bakan Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi´nin 100 bin metrekarelik bir kapalı alanı var. Bu projeyi yaparken amacımız İstanbul'un dünya çapında öncü kültür sanat şehri olmasıdır. Atatürk Kültür Merkezi'nin açılış tarihini Cumhurbaşkanımız 29 Ekim olarak açıkladı" demişti.