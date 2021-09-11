Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

ŞANLIURFA'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri’de şekerpancarı tarlasında çalıştıktan sonra işlerini bitirip Şanlıurfa’ya dönen işçilerin bulunduğu Ford marka minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 9 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.