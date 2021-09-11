Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağmur o illeri vuracak

Meteoroloji yeni yayımlandığı raporda yarın Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması beklendiğini duyurdu.

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Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz kıyıları, Toroslar mevkisi, Ordu, Bolu, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney, Samsun'un doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Toroslar Mevkisinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Sinop'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS 7°C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi gece saatlerine kadar 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, gece saatlerinden sonra güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı gece saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.