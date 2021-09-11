Dışişleri Bakanlığı'ndan 11 Eylül'ün yıldönümünde yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıldönümünde yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 'Bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının yirminci yıl dönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldılar ve sonrasındaki küresel gelişmelerin, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası iş birliğinin gerekliliğini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."