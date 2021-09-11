İSKİ kazısında tarihi keşif! Fatih'te Bizans dönemine ait kalıntı Haliç'le bağlantılı
FATİH'te İSKİ'nin yaptığı kazıda tarihi keşfe rastlandı. Her gün binlerce aracın geçtiği yolda 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu. Çalışmalar durdurulurken arkeoloji uzmanı, kalıntının ne olduğuna dair dikkat çekici bilgiler verdi.
Fatih Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde her gün binlerce aracın geçtiği yolda İSKİ'nin yaptığı kazı çalışmaları sırasında 5'inci yüzyıla ait Bizans dönemi kalıntıları bulundu.
Zeminin 1 metre 20 santim altında bulunan kalıntılarla ilgili çalışmaları yürüten İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Rahmi Asal, "Tarihi Yarımada Avrupa 2'nci bölge 4'üncü kısım müteferrik atık su ve yağmursuyu kanalı ve dere ıslahı çalışmaları kapsamında Unkapanı bölgesinde kalıntılara rastlandı." dedi.
Haliç...
Asal, "Bu durum bize de bir yandan sürpriz oldu. Bir yandan da olmadı. Öncelikle bu kalıntılar nedir diye biz de bir inceledik. Yapının görüntüsü itibariyle muhtemelen Bizans dönemine ait Haliç Surları olduğuna kanaat getirdik. Yüzde 90 kanaatimiz bu yönde" dedi.
"Sandık duvar tipinde"
Kalıntının temelinin Horosan harçlı moloz taşlarla yapıldığını belirten Asal, "Yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 2 metre kalınlığında bir duvar ile karşı karşıyayız. Kalıntı, aslında sandık duvar tipinde. Alt tarafta Horosan harçlı yığma taş dolgu ile bir temel oluşturulmuş. Onun üzerinde ise bir kesme taşla apartman dediğimiz bir hat oluşturulmuş. En son kısımda ise almaşık duvar tekniği kullanılmış" diye konuştu.