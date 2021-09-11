ABD basını: Yeni 11 Eylül saldırısı insansız hava araçlarıyla yaşanabilir

ABD'de yaşanan 11 Eylül terör saldırısının yıldönümünde ülke basını söz konusu olaya geniş yelpaze tuttu. Benzer bir saldırı ihtimalinin bulunduğu belirtilirken bu kez insansız hava araçlarının (Drone) kullanılabileceği öne sürüldü.

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ABD, ülke tarihinin en büyük terör saldırısı olarak kayıtlara geçen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül'ün 20'nci yılını anıyor. Eylül 2001'deki saldırılarda, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri ve Pentagon binası hedef alındı.

Yeni 11 Eylül endişesi

Forbes dergisinin internet sitesinde, 11 Eylül benzeri muhtemel yeni bir saldırının bu kez insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenebileceğine dair habere yer verildi. Haberde, "11 Eylül saldırılarından önce herkes kaçırılan uçakların intihar silahı olarak kullanılabileceğini biliyordu." notu paylaşıldı.

FAA'ya harekete geçin çağrısı

Görüşlerine yer verilen İHA'lara karşı koyma alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Fortem'in CEO'su Timothy Bean, "Kongre ve Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yeni nesil tehdidi durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini olabildiğince yüksek sesle haykırmak istiyorum." dedi.

"Benzer saldırı İHA'larla yaşanabilir"

Otonom insansız hava araçlarının giderek daha yaygın hale geldiğini belirten Bean, ABD'de yaşanan 2001'deki saldırının bir benzerinin İHA'larla gerçekleştirilebileceği ve kitlesel kayıpların yaşanabileceği konusunda uyardı.

"11 Eylül'de olduğu gibi herkes bu olasılığın farkında ama yeterli koruma henüz mevcut değil." denilen haberde, mühimmatlarla donatılmış İHA'ların, Irak'ta ve başka yerlerde halihazırda birçok saldırı gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Bean, olası insansız saldırıları önlemek için çözümlerin var olduğunu ancak eyalet ve yerel polisin, drone'u düşürme yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Yıllardır insansız hava araçlarına karşı yaklaşımları ele alan FAA, analiz ve önerilerini henüz tamamlamış değil. Timothy Bean, sözlerini "Kongre harekete geçmeli ve hem yerel hem de eyalet kolluk kuvvetlerine haydut droneları durdurma yetkisi vermeli." diyerek noktaladı.