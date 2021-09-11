Türkiye 11 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 314 bin 46 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 101 milyon 454 bin 754'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül 2021 Cumartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 144 oldu.

Bakan Koca bir kez daha uyardı

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

DÜNÜN KORONA VERİLERİ