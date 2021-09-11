Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gençlerle şiir gecesinde buluştu

Yedi Güzel Adam Müzesi'nde gerçekleştirilen “Gençlerle Şiir Gecesi” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Davamızı yüreklere nakşetmenin en iyi yolu şiirdir' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta "Gençlerle Şiir Gecesi" programına katıldı. Yedi Güzel Adam Müzesi'nde 81 ilden gelen gençlerle buluşan Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında söylediklerinden satır başları...

"Diyarbakır'da Kahramanmaraşlı genç bir kardeşimize sözümüzü böyle 40 gün gecikmeyle de olsa yerine getirmekten memnuniyet duyuyorum. Bir şehirde sanatın, edebiyatın yaygın olmasının mutlaka pek çok farklı sebebi vardır. Ama Maraş'ta bu sorunun cevabı bellidir. Maraş sözünü edebiyatla, şiirle, türküyle söyleyen bir şehirdir.

Hiç şüphesiz aleme, dünyaya ve insanlığa söyleyecek sözü olan insan için edebiyat ve özellikle şiir en doğru yöntemdir. Bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren hayatımız hep edebiyatın ve şiirin içinde geçmiştir. Şiiri yazmak kadar okumanın da bir sanat olduğuna inanıyorum. Siyaset hayatımızda, hitabetimizin gelişmesinde şiire olan alakamızın büyük katkısı vardır. Davamızı yüreklere nakşetmenin en etkili yolu hâlâ bana göre şiirdir. Sevgimizi kalpten kalbe aktarmanın en çarpıcı hâlâ şiirdir. Duygularımızı ete kemiğe büründürmenin en kestirme yöntemi hâlâ şiirdir. Bunun için sizlere diyorum ki şiir okuyun, dinleyin, yazın; yani şiir gibi konuşun, şiir gibi yaşayın. Türkiye'nin gençlerini küresel projelerin dolgu malzemesi yapmak isteyenlere karşı en güçlü direnişi vereceğimiz alanlardan biri de şiirdir.

Bende derin hatırası var Bende derin hatırası olan bir şiir bu. O da öğrencilik yıllarımda liselerarası şiir okuma yarışmasıydı ve o yarışmasında ben de profesör Doktor Osman Öztürk hocam bana bu şiiri okumamı tavsiye etmişti. (Mehmet Akif Ersoy- Zulmü Alkışlayamam)

"Bu şiirle orada 1. oldum"

Bu şiirle orada 1. oldum. Ama şiire başlarken, o zamanlar 'kaynana zırıltısı' diye çevrilen, insanların eğlendiği bir zırıltı vardı. Bana şiir okutmamak için ellerinden geleni yaptılar. Baktım ki bırakmayacaklar, jüri de güçlü bir jüri. Bunlar bırakmayınca bende kablolu mikrofon, mikrofonu yere koydum, şiiri mikrofonsuz okumaya başladım. Bu defa, şiiri bitirdim, tam tersine aynı salon döndü ve bir alkış tufanıyla birlikte jüri açıklamayı yaptıktan sonra benim birinciliğimi orada ilan etti.