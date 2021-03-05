MHP'li vekil Ahmet Erbaş o mesajı amca oğlu için paylaştığını bilmiyordu yürek burkan detay...

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın 11 şehidimizin olduğu Bitlis'te düşen askeri helikopter ile ilgili yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Erbaş paylaşımı yaptığı sırada 11 şehidimizin arasında, amcasının oğlu Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğundan habersiz olduğu öğrenildi.

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Tüm Türkiye, dün Bitlis'ten gelen acı haberle sarsıldı. Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.

Korgeneral Osman Erbaş da şehit düştü

Şehit olanlardan birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın, amcasının oğlu Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Ahmet Erbaş'ın ise amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden Twitter hesabından taziye mesajı yayınladığı görüldü.

Erbaş, mesajında "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Acı haberi sonradan öğrendi

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş 11 şehidin arasında amcasının oğlu 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş'ın olduğunu sonradan öğrendi.

Abla Erbaş: Vatan sağ olsun

Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.