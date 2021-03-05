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Samatta: Biz hala inanıyoruz, taraftarlarımız da inansın

Fenerbahçeli Samatta, ''Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımlar yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıyorlar. Biz hala inanıyoruz. Taraftarlar da inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

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Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı. Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Samatta "Bugün yaşanan kazada hayatını kaybeden askerlerin ailelerine, Türk ordusunu ve Türk halkına başsağlığı diliyorum. Kolay olduğunu düşünmüyorum, içinde bulunduğumuz durumu çok iyi anlıyoruz. Takım olarak birlikteyiz. Alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizi destekliyoruz. Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımlar yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıyorlar. Biz hala inanıyoruz. Taraftarlar da inansın. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

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