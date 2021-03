Hayati İnanç kimdir nereli? Hayati İnanç sohbetleri ve kitapları

Son zamanlarda yaptığı konuşmalarla büyük ilgi gören Hayati İnanç'ın sözleri ve sohbetleri araştırılıyor.Niyazi İnanç'ın oğlu olan Nur Hayati İnanç aslen Denizli doğumlu ve 60 yaşında.

Abone ol

Son zamanlarda yaptığı konuşmalarla ilgi ve büyük beğen toplayan Hayat İnanç kimdir, Hayat İnanç'ın sözler ve sohbetleri neler?

Ezbere bildiği 7000 beyt ile Divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olan Hayati İnanç, 1961 yılında Denizli'de doğmuştur. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisansını tamamlamıştır. Babasının ismini Nur Hayati olarak koyduğunu söyleyen Hayati İnanç, avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır.

Hayati İnanç "Çiftleri boşanmaktan çok barışmaya teşvik ettiği için" alanında başarılı avukatlardan biri olan İnanç, son zamanlarda yaptığı konuşmalar beğeniyle dinleniyor.

İnanç, klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. Hayati İnanç, her biri ayrı bir dünyanın penceresini aralayan divan edebiyatının en güzel şairleri ve en unutulmaz beyitlerini kendine has üslubuyla Diyanet TV'de Can Veren Pervaneler programında ekranlara getirdi. Can Veren Pervaneler bölümleri Diyanet TV'nin Youtube sayfasından izlenebilmektedir. Hayati İnanç'ın TRT'de yayınlanan Vapurda Çay Simit programında yaptığı konuşma büyük beğeni topladı.