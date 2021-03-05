Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu kimdir Bitlis şehidi kaç yaşında?

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizde tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir giderken 3 çocuk babası 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nın acı haberi evine ulaştı.

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu oldu. 3 çocuk babası olan şehit Ömer Umulu'nun şehadet haberi memleketi Kırıkkale'ye ulaştı. Bitlis şehidinin evi Türk bayrakları ile donatıldı.

Ömer Umulu (40) - Kırıkkale: Kırıkkale Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Helikopterde bulunan askeri personelin isimleri şöyle:

1. Korgeneral Osman ERBAŞ

2. Topçu Kd. Çvş. Nazmi YILMAZ

3. İsth. Alb.Şentürk AYDINYER

4. Per. Bnb. Alptekin KÖPRÜLÜ

5. Bkm. Yzb. Salih SARIOĞLU

6. Huk. Yzb. Ender UZUNÇAKMAK

7. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet DEMİR

8. Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer UMULU

9. Kr. Plt. Yzb. Tayfun KUREŞ

10. Kr. Plt. Yzb. Gökhan UYSAL

11. Tekns. Kd. Çvş. Şükrü KARADİREK

12. P. Uzm. Çvş. Tolga DEMİRCİ