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Papa Francis Irak’a gitmek üzere Roma’dan ayrıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis 4 günlük tarihi Irak ziyareti için başkent Roma'daki Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan ayrıldı.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis bugün gideceği Irak'ta resmi temaslarda bulunacak. Papa Francis 4 gün sürmesi planlanan Irak ziyaretine başlamak üzere İtalya’nın başkenti Roma’daki Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı’ndan ayrıldı.

4 gün sürecek
Papa'nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu. Vatikan'ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak. 6 Mart'ta Necef'te Irak'taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek.

Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart'ta Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul'u da ziyaret edip 8 Mart'ta Vatikan'a dönecek.

Papa'nın Irak ziyaretinden önce dün yayımladığı video mesajda sözlerine 'selamun aleyküm' diyerek başlaması dikkat çekmişti.

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