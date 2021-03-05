Aydın'da ata mesleğini sürdürüyor! 150 yıllık sırrı kimseye açıklamıyor

Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Bayram, ata mesleği sabunculuğu yıllardır sürdürüyor. Bayram, ağaçların dibine dökülen zeytinlerden yapılan ve yüksek asitli olduğu için yemeklerde tercih edilmeyen zeytinyağlarını kazanlarda 7 saat boyunca 100 dereceyi bulan sıcaklıkta kaynatıp, içine sadece kostik ilave ederek, kalıplara döküyor.