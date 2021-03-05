Aydın'da ata mesleğini sürdürüyor! 150 yıllık sırrı kimseye açıklamıyor
AYDIN'da 150 yıllık ata mesleğini sürdüren Ali İhsan Bayram (50), eski usul zeytinyağlı sabun üretiyor.
Köşk ilçesine bağlı kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Bayram, ata mesleği sabunculuğu yıllardır sürdürüyor. Bayram, ağaçların dibine dökülen zeytinlerden yapılan ve yüksek asitli olduğu için yemeklerde tercih edilmeyen zeytinyağlarını kazanlarda 7 saat boyunca 100 dereceyi bulan sıcaklıkta kaynatıp, içine sadece kostik ilave ederek, kalıplara döküyor.
Kuruması için 10 saat bekledikten sonra kestiği sabunları 5 ve 10 kilogramlık çuvallara dolduran Bayram, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kilosunu 12 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla gönderiyor.
Tamamen doğal olan sabunları yapabilen çok az sayıda usta olduğunu belirten Bayram, randevulu sistemle ev ve iş yerlerine giderek, sipariş üzerine günlük 200 TL yevmiye karşılığında sabun yapıyor.
Günde bir tondan fazla sabun ürettiğini belirten Bayram, sırrını kimseyle paylaşmadığını söylüyor.