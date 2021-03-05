Hakkari'de salgını fırsata çevirdi! Evde yaptıkları görenleri şaşırttı

HAKKARİ'de 64 yaşındaki Şemsettin Demir, salgın dönemini evinde maket yaparak değerlendirdi. Demir, hobisini işe çevirmeyi amaçlıyor.

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Türkiye'de vaka oranı en düşük iller sıralamasında ikinci olan Hakkari'de kontrollü normalleşme heyecanı yaşanırken, Yüksekova'nın Esentepe Mahallesi’nde oturan, banka emeklisi Şemsettin Demir de pandemi dönemini eni iyi değerlendirenlerden olduğunu söyledi. Kış ayları boyunca dışarı çıkmayarak, kurallara uyup, sağlığını korumaya çalışan Demir, boş zamanlarını değerlendirmek için de evinin bir odasını atölyeye çevirdi.



Demir, eski zamanlardan kıl çadır ve tarım alanlarında kullanılan çeşitli araçlarının maketlerini yaptı. Çocukluğu ile gençlik zamanlarında gördüğü araç ve gereçleri bugüne taşımayı amaçlayan Demir, birçok maket yapmayı başardı.







"Maketleri satıp, para kazanmayı da hedefliyorum"

Yaptığı kıl çadır ile araç ve gereçleri titizlikle koruyan Şemsettin Demir, faydalı olabilecek hobi edindiğini anlattı. Yaptığı maketleri satarak, para kazanmayı hedefleyen Demir, "Pandemi döneminde evden çıkmayınca boş zamanlarımı değerlendirmeye ve geçmişin izlerini günümüze taşımaya karar verdim. Yaşadığım evin bir odasını atölyeye çevirince bu maketleri yapma imkanım oldu. Çocukluğumda içinde yaşadığım, arkadaşlarımla oynadığım kıl çadırların, dedemin, babamın kullandığı tarım araçlarının maketlerini yaptım. Bunu yaparken de büyük keyif aldım. Ayrıca bu maketleri satıp, para kazanmayı da hedefliyorum" dedi.