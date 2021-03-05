Korgeneral Osman Erbaş kimdir Bitlis şehidi Osman Erbaş hayatı

BİTLİS'ten kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2askerimizde tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir giderken helikopter kazasında şehit olan isimlerde biri de 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş oldu. Peki kimdir Korgeneral Osman Erbaş, kaç yaşında şehit oldu?

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş oldu. Osman Erbaş 5 yıldır Elazığ'daydı. Erbaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin cenazesinde darbecilere tepki göstermişti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 10 askerden biri 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'tı.

Şehit Korgeneral görev yaptığı illerde halkın sevgisini kazanmış bir askerdi.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yaklaşık 5 yıldır bu görevdeydi.

Yozgat Yerköy doğumlu şehit komutan ilk ve ortaokulu memleketinde okudu.

Meslek hayatı boyunca birçok ilde başarılı görevleri olan Osman Erbaş'ın son görev yeri Elazığ'dı.

Erbaş, Tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin cenazesinde yaptığı konuşmada darbecilere tepki göstererek "Türk askeri katil olmaz.. Onlar Türk askeri değil katiller” demiş, şehit ailelerine sarılıp teselli etmişti.