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Çorum'da ekmek arasından çıkanları gören şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM'da zabıta ekipleri tarafından başlatılan çalışmada yakalanan bir dilencinin ekmeğinin arasından çıkan paralar görenleri hayrete düşürdü.

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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın duygularını suistimal eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalanarak zabıta amirliğine götürüldü.
Zabıta ekipleri dilencilerin ellerinde bulunan poşetlerde yaptıkları incelemede, ekmeklerin aralarına paraların gizlendiğini tespit etti.

Dilencilik yapan ve aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişiye idari para cezası uygulanırken, dilencilerin üzerinden çıkan paralara da el konuldu.
Bazı dilencilerin kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'yakışıklı çeksene' dedikleri görüldü.

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