Hakan Gül kimdir kaç yaşında Bitlis şehidi Amasya'yı yasa boğdu

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizde tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir giderken 45 yaşında evli olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün acı haberi memleketi Amasya'ya ulaştı.

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BİTLİS şehitleri yüreğimizi yaktı, 11 eve şehit ateşi düştü. Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerden biri de 45 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül oldu. Evli olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün Amasya'daki evine Türk bayrağı asıldı.

Amasya'ya şehit ateşi düştü: Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.