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Başakşehir'de kadın cinayeti! Evinin önünde başından vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

BAŞAKŞEHİR'de, 1 çocuk annesi kadın evinin önünde vurularak öldürüldü. Haberi alan acılı aile olay yerinde ağır yaktı. Polis, kadını öldürdüğünden şüphelendiği kocasını arıyor.

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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emekli başçavuş olan kocası aranıyor
Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor. Ortadan kaybolan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ölen kadının kızı ve annesi fenalaştı
Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

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