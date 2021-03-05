Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli'yi neden ziyaret etti? Ankara'da senaryolar uçuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün MHP lideri Devlet Bahçeli'ye evinde sürpriz ziyareti Ankara kulislerini karıştırdı. Erdoğan Bahçeli'ye neden gitti? Neleri konuştular? HDP'nin kapatılması mı, yeni Anayasa mı, Kabine'de değişiklik mi, PKK'ya yeni bir operasyonu mu? AK Parti kulislerini yakından izleyen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi yazdı... İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’ye sürpriz bir ziyarette bulununca Ankara’da senaryolar havada uçuşmaya başladı. Nasıl olmasın ki? İki lider daha 2 gün önce İnsan Hakları Eylem Planı’nın sunumundan sonra Külliye’de bir araya geldiler.

İleriye dönüş bir görüşme: Zaten bugünkü görüşme de orada belirlenmiş. Erdoğan, Bahçeli’yi 5 Ocak’ta ziyaret etti. 59 gün sonra Erdoğan yine Bahçeli’nin “kale” diye isimlendirilen evindeydi. Peki iki lider ne konuştu? Sadece “İleriye dönük bir görüşme” yanıtını aldım. İleriye dönük ne olabilir?

HDP’nin kapatılması mı konuşuldu?: HDP’nin kapatılması konusu mu? HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mı? Çünkü Bahçeli daha 3 gün önce HDP’nin kapatılması çağrısını yineledi.

Kabine değişikliği mi?: MHP 18 Mart’ta, AK Parti ise 24 Mart’ta kurultay yapacak. Cumhur ittifakının iki lideri yoksa kongre sonrasında bir kabine değişikliğini mi konuştular? Gerçi onu konuşmak için daha zaman var.

Yeni anayasa: Önümüzdeki günlerde yeni Anayasa çalışmalarını başlatmayı planlayan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti, Anayasanın ilk dört maddesini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi olarak belirledi.

Seçim Yasası: AK Parti seçim yasası üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. İki partinin ortak çalışma yapması gündemde. Kritik başlıkları kararlaştırmak için bir araya gelmiş olabilirler mi?

Sınır ötesi operasyon mu?: İki lider görüşürken yüreğimizi yakan haberi aldık. Düşen helikopterde aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 11 asker şehit oldu. Gara’dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon mu gündemde?