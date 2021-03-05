Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Sarsıcı açıklama: Verileri gördükten sonra uyuyamadım

Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray'den endişelendiren açıklamalar. Koronavirüsün yeni varyantlarının daha önce enfekte olmuş kişilerde doğal bağışıklıktan da kurtulabileceğini gösterdiğini söyleyen Murray, verileri gördükten sonra "uyuyamadım" dedi.

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Covid-19 vakaları ve ölümleri hakkındaki tahminleri dünya çapında yakından takip edilen Washington Üniversitesi hastalık uzmanı Chris Murray, pandeminin seyri hakkındaki varsayımlarını değiştiriyor.

Murray, yakın zamana kadar, birkaç etkili aşının keşfinin, ülkelerin sürü bağışıklığına ulaşmalarına yardımcı olabileceği veya aşılama ve önceki enfeksiyon kombinasyonu yoluyla bulaşmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırabileceği konusunda umutluydu. Ancak geçen ay, Güney Afrika'daki bir aşı denemesinden elde edilen veriler, yalnızca hızla yayılan bir koronavirüs varyantının aşının etkisini azaltabileceğini değil, aynı zamanda daha önce enfekte olmuş kişilerde doğal bağışıklıktan da kurtulabileceğini gösterdi.

'Verileri gördükten sonra uyuyamadım'



Seattle merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü müdürü Murray, verileri gördükten sonra "uyuyamadım" diyor

Reuters'ın salgını yakından takip eden veya etkisini azaltmak için çalışan 18 uzmanla yaptığı röportajlara göre bilim insanları arasında yeni bir fikir birliği ortaya çıkıyor.

Birçoğu, geçtiğimiz yılın sonlarında salgına karşı yaklaşık yüzde 95 etkinliğe sahip iki aşı buluşunun, kızamıkta olduğu gibi, virüsün büyük ölçüde kontrol altına alınabileceği umudunu nasıl alevlendirdiğini anlattı.

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'Virüs yıllarca önemli bir hastalık ve ölüm yüküne neden olabilir'



Ancak uzmanlar son haftalarda Güney Afrika ve Brezilya'dan gelen yeni varyantlara ilişkin verilerin, bu iyimser havayı dağıttığından da bahsediyor.

"Yıllarca hastalık ve ölüm yüküne neden olacak"

Onlar artık SARS-CoV-2'nin sadece endemik bir virüs olarak kalmayacağına, topluluklarda dolaşmaya devam edeceğine, aynı zamanda muhtemelen yıllarca önemli bir hastalık ve ölüm yüküne neden olacağına inanıyor.

Sonuç olarak bilim insanları, Covid-19 dalgalanmaları sırasında özellikle yüksek risk altındaki kişiler için rutin maske takma ve kalabalık yerlerden kaçınma gibi önlemler almaya devam etmeyi bekleyebileceklerini söyledi.



Murray de dahil olmak üzere bazı bilim insanları, görünümün iyileşebileceğini kabul ediyor.

Rekor hızda geliştirilen yeni aşılar, enfeksiyonun nedeni yeni varyantlar olsa bile, hastaneye yatışları ve ölümleri önlüyor gibi görünüyor. Birçok aşı geliştiricisi, varyantlara karşı yüksek düzeyde etkinliği koruyabilecek destek aşıları ve yeni aşılamalar üzerinde çalışıyor ve bağışıklık sisteminin virüsle savaşma yeteneği hakkında öğrenilecek çok şey olduğunu söylüyor.

Gripten daha kötü



Murray, Güney Afrika varyantı veya benzer mutantlar hızla yayılmaya devam ederse, önümüzdeki kış hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan Covid-19 vakalarının sayısının gripten dört kat daha fazla olabileceğini söyledi.

Kaba tahmin, bir ülke nüfusunun yarısına yüzde 65 oranında etkili bir aşının verildiğini varsaymakta.

Öte yandan bilim insanları arasındaki düşünce farklılığı, salgının sona erme zamanıyla ilgili açıklamalarında daha temkinli olmalarını tetikledi.

İngiltere geçen hafta, en hızlı aşılama uygulamalarından birine sahip olmasına rağmen, kısıtlamalardan yavaş yavaş çıkmayı beklediğini açıklamıştı.