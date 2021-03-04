Bebeklerde ateş düşürme yöntemleri ve ilacı! Bebeklerde ateş kaç olmalı

Bebeklerde normal ateş 36.4 derece civarı olup 38 derece üstü yüksek ateş sayılır. Bebeklerde ateş düşürme yöntemleri arasında ilk sırada üzerindeki kalın giysilerin çıkarılması gelir. Bunun dışında ateş düşürücü ilaçlar da vardır. En çok kullanılan ateş düşürücü ilaçları hakkında da haberimizde bilgi bulabilirsiniz.

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Bebeklerde 38 derece üstündeki ateş yüksek ateş olarak sayılır. Böyle bir durumda ateşi düşürmek için evde yapabilecekleriniz var. Öncelikle şunu belirtelim, bebeklerde ateş, havale geçirmesi haricinde çok panik yapılması gereken bir durum değildir. Evde bebeğinizin ateşini düşürmek için öncelikle üzerindeki kalın giysileri çıkarın. Bebeğin sakin ve rahat olmasını sağlayın çünkü ağlama ateşin düşmesini geciktirir. Sıvı kaybına engel olmak için bol sıvı verilir veya emzirilir. Alnına, bileklerine ve kasıklarına ıslak bez konulur ve bu bez sık sık değiştirilir. Yeterli gelmezse ılık duş aldırılır. Soğuk suyla yıkamak ateşin hızla yükselmesine neden olduğundan önerilmez. Kesinlikle ateş düşürmek için sirke, alkol ve ispirto kullanılmamalıdır. Oda sıcaklığını 21-22 derece arasında tutmak faydalıdır. Alınan bu önlemlerle ateş düşmezse ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Ateş düşürücü ilaçlar hastalığı tedavi etmezler, sadece ateşi kontrol altına alırlar.

Çocuğa ne zaman ateş düşürücü verilmeli : Çocuğun ateşi koltuk altından ölçüldüğünde 37,5 dereceyi geçiyorsa, kulaktan veya makattan ölçüldüğünde ise 38 derecenin üzerindeyse çocuğa ateş düşürücü verilebilir. Çocuğun ateşi 39 derece ya da üzeriyse veya dirençliyse, ılık bir duş aldırılabilir. Ilık suyla ıslatılmış havlularla koltuk altı, diz arkaları, dirsek içleri, boyun çevresi gibi büyük damarların yüzeye yakın geçtiği yerlere de kompres yapılabilir. Çocuk 3 aydan daha küçük ise ilk müdahaleden sonra hemen uzman bir doktora başvurulmalıdır.

Çocuklarda yaygın olarak kullanılan iki gurup ateş düşürücü vardır:

Asetaminofen: Ağızdan veya fitil olarak

İbuprofen: ağızdan

İlk tercih asetaminofendir. İbuprofen aç karnına ve uzun süre kullanılırsa mideyi tahriş eder. Bu ilaçlar reçeteli veya reçetesiz alınabilir. İlacın dozunu hekim bebeğin kilosuna göre belirler. Az miktarda kullanılırsa ateşi düşürmez, çok miktarda verilirse karaciğer üzerine toksik etki gösterirler.

Aspirin eskiden ateş düşürmek için çok kullanılırdı. Ancak grip ve suçiçeği ile birlikte kullanıldığında Reye hastalığına neden olur. Bu nedenle günümüzde artık önerilmemektedir.

Bebeklerde ateş nasıl ölçülmeli?



Termometre ile ateş ölçülmeden ateşin varlığı bazı belirtiler gösterir. Bunlar huzursuzluk, uyuyamama, alın ve vücut sıcaklığı, yanaklarda kızarma gibi belirtilerdir. Ancak doktora ateş nedeniyle başvurmadan önce evde ateşin uygun şekilde ölçülmesi gerekir. Başlıca ateş ölçme yöntemleri şöyledir:

*En doğru yöntem makattan (rektal) ateş ölçmektir. Gerçek vücut sıcaklığını gösterir. Uygulamadan önce termometrenin ucu hafif yağlanmalıdır. Rahatsızlık verici bir işlem olduğu için büyük çocuklarda uygulanamaz.

*Kulaktan ateş ölçme: 3 ayın altındaki bebeklerde güvenilmezdir. Daha büyük çocuklarda oldukça doğru sonuçlar verebilir. Kulak ateş ölçerinin ucu sık sık değiştirilmelidir.

*Ağızdan ateş ölçme: Termometre dil altına yerleştirilir ve ağız kapatılır. Küçük çocuklar uyum gösteremezler. Ağızdan ateş ölçme oldukça doğru sonuçlar verir.

*Alından ateş ölçme: Kızıl ötesi radyasyonu ölçen aletlerle uzaktan ateş ölçme yöntemidir. 3 ayın altında güvenilir değildir. Diğer yaş guruplarında ortamın sıcaklığını algılayıp yanlış sonuç verebilir.

*Koltuk altından ateş ölçme: Koltuk altı nemli bir bölge olduğundan bu yöntemde ateş düşük ölçülebilir. Hekimler bu yöntemi tercih etmezler. Ancak diğer yöntemlerle ateş ölçme imkanı yoksa bu yöntem kullanılabilir.

Cam termometrelerin içinde civa vardır. Kırılma durumunda bebekle temas ederse civa zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle dijital termometre kullanmak daha uygun olur.

3 ayın altındaki bebeklerde ateşle birlikte şu belirtiler varsa hemen doktora başvurun

*Bebekte uyuşukluk ve halsizlik

*Genel durumun kötü olması

*Nefes almada zorluk

*Deride nokta nokta kanamalar

*Susturulamayan ağlama ile beraber ateş



Daha büyük çocuklarda ise şu durumlar ateşe eşlik ediyorsa hemen doktora başvurun

*Baş ağrısı,

*Anlamsız hareketler,

*Havale geçirme

*Bıngıldakta kabarma ve nabız atışına benzer atma

*Gözyaşının kaybolması,

*Az idrara çıkma

*Ağız kuruluğu gibi susuzluk belirtileri

Bebeklerde havale beyne zarar verir mi? : 6 aydan büyük bebekler bazen ateşli durumda havale geçirebilirler.Ateşli havale bazen 6 yaşına kadar devam edebilir. Kesinlikle aileleri çok korkutan bir durumdur. Aileler havale geçirdikten sonra bebeklerinin beyninin zarar göreceğini düşünürler. Ateşli havale esnasında gözler kayar, vücutta kasılmalar olur, ağız kenarında seyirmeler meydana gelir. Birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir. Bebek havale esnasında morarabilir. Havale geçtikten sonra bebek veya çocuk pelte gibi olur. Kısa süren ateşli havaleler sanıldığının aksine bebeğin beynine zarar vermezler. Ancak yüksek ateşle başlayan menenjit hastalığının da havale yapabileceği unutulmamalıdır. Neden bazı çocukların ateşli havale geçirip bazılarının ateşe dayanıklı olduğu bilinmemektedir.