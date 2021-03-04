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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar’dan bilgi aldı.

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Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 10 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi aldı.

Şehit ailelerine başsağlığı diledi
Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilerken, yaralı askerlere de şifa temennisinde bulundu.

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