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Sırt ağrıları arttı! Tuvalete giden genç kız hayatının şokunu yaşadı

19 yaşındaki genç kız, son aylarda yaşadığı sırt ağrıları sebebiyle zor günler geçirdi. Acılarının arttığı bir sabah tuvalete giden genç kız hayatının şokunu yaşadı.

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İskoçya'nın, Perth şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Siobhan Buchanan, doğum anına kadar hiç hamile olduğunun farkına varmadı. 21 yaşındaki erkek arkadaşı Kieran Millar ile prezervatif kullanarak güvenli cinsel ilişki içinde olduğunu söyleyen kadın, doğum suyunun gelmesiyle hamile olduğunu öğrendi.

Siobhan yaşadıklarıyla ilgili "Erkek arkadaşımla prezervatif kullanıyordum, dümdüz bir karnım vardı ve her ay regl oluyordum. Bilmeden dokuz ay bebek taşıdığıma inanamadım. Neyse ki, sağlıklı bir çocuk doğurduğum için mutluyum. Annem yüzümün şiş ve şişman olduğunu söyleyip durdu ama bunun bir hamilelik belirtisi olabileceğini aklımın ucundan bile geçmedi. Ancak inanılmaz sırt ağrılarım vardı annem ağrı kesici verdi ancak geçmedi." dedi.


"Kafam çok karışmıştı"
Sözlerinin devamında genç kız "Acı, ertesi sabah ikiye katlandı. Kendimi tuvalete sürükledim ve otururken bacaklarımın arasında bir su fışkırması hissettim. Kafam çok karışmıştı. Annem ve babam dışarıdaydı. Onlara bir sorun olduğunu ve hastaneye gitmem gerektiğini söyledim. Apar topar hastaneye geldik. Doktorlar hamile olduğumu ve bunun doğum sancısı olduğunu söyledi.'' ifadelerini kullandı. Hemen doğum servisine alınan Siobhan, birkaç dakika sonra Oscar'ı dünyaya getirdi. 

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