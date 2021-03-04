İlayda Alişan kaç yaşında kimdir hangi dizilerde oynadı?

FOX ekranlarının yeni dizisi Masumiyet daha ilk bölümden büyük ilgi gördü. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla araştırılıyor. Dizide Bahar Yüksel'ın kızı Ela Yüksel'i oynayan ve İlker Ilgaz'ın şiddetine uğrayan oyuncu merak konusu oldu. Masumiyet dizisinde Ela Yüksel'i İlayda Alişan oynuyor. Peki kaç yaşında İlayda Alişan

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Masumiyet FOX ekranlarında çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Daha ilk bölümden hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile farkını ortaya koydu. Dizide büyük isimlerin yanı sıra ekranda yeni yeni görmeye başladığımız genç ve başarılı isimlerde de var. Bunlardan biri de dizide Bahar Yüksel'in kızını oynayan genç isim İlayda Alişan oldu. Peki kimdir İlayda Alişan, kaç yaşında, hangi dizilede oynadı? İlayda Alişan'ın sevgilisi var mı?

Masumiyet konusu: Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

İlayda Alişan kimdir: İlayda Alişan 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu olan İlayda Alişan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okudu.

İlayda Alişan, 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcudur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yaptı.

İlayda Alişan dizileri: Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır.