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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Desteğiniz önemli...' deyip velilere çağrı yaptı

"Desteğiniz önemli...'' diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser." çağrısı yaptı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından velilere yaptığı çağrıda dikkat çeken ifadelere yer verdi. Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde: Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa çocuklar, bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli...

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