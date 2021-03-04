Sergey Lavrov: NATO, bağımsız dış politika yürüten Türkiye'ye yaptırım uyguluyor
RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO üyesi Türkiye’nin yine de kendi bağımsız dış politikasını gütmeye çalıştığını belirterek bu sebeple yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını savundu. Lavrov’a göre, Türkiye örneğinde İttifak’ın demokrasiyi nasıl ele aldığı görülüyor.Abone ol
İngiltere’de yayınlanan ‘Russkaya Mısl’ isimli dergiye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ankara’nın NATO üyeliğine büyük önem verdiği ve bu çerçevede bir dizi yükümlülüğü olduğu bir sır değil. Bununla birlikte Türkiye yönetimi kendi bağımsız, ulusal odaklı dış politikasını gütmeye çalışıyor" düşüncesini dile getirdi.
"Bağımsız davranması eleştirilmesine neden oluyor"
Lavrov, körü körüne Washington’ın tutumunu izlemek istememesi ve kendi savunma kapasitesini belirlemek konusunda bağımsız davranması, Ankara’nın NATO’daki müttefikleri tarafından eleştirilmesine neden oluyor.
Sergey Lavrov, “Türkiye örneğinde, NATO içerisinde demokrasi ile ilgili meseleler konusundaki gerçek tutumun ne olduğunu çok net görmek mümkün” sözleriyle tepki gösterdi.