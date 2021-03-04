Sergey Lavrov: NATO, bağımsız dış politika yürüten Türkiye'ye yaptırım uyguluyor

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO üyesi Türkiye’nin yine de kendi bağımsız dış politikasını gütmeye çalıştığını belirterek bu sebeple yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını savundu. Lavrov’a göre, Türkiye örneğinde İttifak’ın demokrasiyi nasıl ele aldığı görülüyor.

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İngiltere’de yayınlanan ‘Russkaya Mısl’ isimli dergiye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ankara’nın NATO üyeliğine büyük önem verdiği ve bu çerçevede bir dizi yükümlülüğü olduğu bir sır değil. Bununla birlikte Türkiye yönetimi kendi bağımsız, ulusal odaklı dış politikasını gütmeye çalışıyor" düşüncesini dile getirdi.

"Bağımsız davranması eleştirilmesine neden oluyor"

Lavrov, körü körüne Washington’ın tutumunu izlemek istememesi ve kendi savunma kapasitesini belirlemek konusunda bağımsız davranması, Ankara’nın NATO’daki müttefikleri tarafından eleştirilmesine neden oluyor.