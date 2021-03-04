Maltepe'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası! Kendini böyle savundu

MALTEPE'de bir apartman girişinde 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli Ö.Ç. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suçlamayı reddeden şüpheli bakın kendini nasıl savundu

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Okuldan dönen kız çocuğunu apartman girişinde taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ö.Ç., savcıya ifade verdi. Ö.Ç., ifadesinde olayın mağduru çocuk ile dedesinin aynı apartmanda oturduğunu belirtti. Şüphelinin, ifadesinde mağdura çarptığını, mağdurun da yere düştüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Savcılık, şüpheli Ö.Ç.'yi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"Mağdurla çarpıştım"

Hakimlik sorgusunda şüpheli Ö.Ç. "Dedem beni evden kovduğu için aceleyle çıkmıştım, çorabım ve ayakkabım elimdeydi. O sırada mağdurla çarpıştım" diyerek mağdura cinsel tacizde bulunmadığını öne sürdü. Hakimlik, şüpheli Ö.Ç.'nin "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.