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Vaka sayıları düşüyor mu? DSÖ'den korkutan açıklama

İhlas Haber Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’da 6 haftalık düşüşün ardından korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı.

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DSÖ Avrupa Bölge Müdürü Hans Kluge bir basın toplantısında, “Geçtiğimiz hafta, Avrupa’daki korona virüs vaka sayılarında yüzde 9 oranında artı. Bu, yeni vakalardaki umut verici 6 haftalık düşüşü sona erdiriyor ve bölgemizin yarısından fazlasında yeni enfeksiyonlarda artış anlamına geliyor” dedi. Orta ve doğu Avrupa'da bir canlanma

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