Kocaeli'de ağaçların rengi değişti! Ekipler alarma geçti

KOCAELİ'de ormanlık alanlarda ağaçların renginin değişmesi üzerine yetkililer alarma geçti. Yetkililer çevredeki fabrikalarda incelemede bulundu.

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Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi’nde ormanlık alanda ağaçların renginin değiştiğini gören vatandaşlar durumu yetkilere bildirdi. Zabıta, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek ormanlık alanda sararan ağaçların bulunduğu alanda incelemede bulunurken, bir kokunun geldiği fark edildi. Ormanlık alanın yakınında bulunan yağ ve metal fabrikalarına giden ekipler, buralarda da incelemede bulundu. Ekipler tutanak tutarken, ağaçların sararmasına neden olan kaynağın yapılacak inceleme ile ortaya çıkacağını belirtti.