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'Stop Erdoğan' ilanı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, New York'taki Times Meydanı'nda dijital ekranlara verilen 'Stop Erdoğan' ilanı hakkında soruşturma başlattı.

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ABD’de faaliyet yürüten ‘Advocates of Silenced Turkey’ adlı oluşum tarafından New York'taki Times Meydanı'nda dijital ekranlara verilen 'Stop Erdogan' ilanına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen oluşum hakkında soruşturma başlatıldı.

"Paylaşımlar ihbar kabul edildi"

Açıklamada şöyle denildi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Amerika’nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: ‘STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN’S TURKEY’, ‘5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY’ şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye’deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır.  

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