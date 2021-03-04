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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'daki ateşkes sürecine değindi, "Önceliğimiz işgalin bıraktığı hasarı gidermek" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 14. Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Bu küresel felakete karşı mücadeleyi ancak güçlü dayanışma, bölgesel ve uluslararası iş birliği ile kazanabiliriz. Tüm dünyada salgının etkilerinin en fazla hissedildiği sektörlerden biri turizm ve seyahat sektörleri olmuştur.

Alınan zaruri kısıtlayıcı tedbirlerin, şeffaf, orantılı ve geçici niteliği, şüphesiz ortak ticaretimiz açısından isabetlidir. Bununla ilgili bir dizi tedbiri yürürlüğe koyduk. 2021'i kayıpların telafi edildiği bir yıl olması için çalışmalara başladık.

Ermenistan'ın atacağı barışçıl adımlarla bölgesel istikrara destek olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra önceliğimiz Karabağ'da güvenlik ve istikrarın tesisine yardımcı olmak, 30 yıllık işgalin tahribatını birlikte gidermektir.

17 yıldır uygulamaya konamayan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması'nın vakit kaybedilmeden yürürlüğe girmesi faydalı olacaktır.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum."

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