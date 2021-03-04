Kocaeli'de TIR alt yola uçtu hurdaya döndü! Yol kapandı

KOCAELİ’de sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği TIR, alt yola uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, yol ulaşıma kapandı.

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Kaza, öğle saatlerinde, Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Altıntaş yönetimindeki 34 CZY 694 plakalı hurda demir yüklü TIR, virajda kontrolden çıkıp alt yan yola uçtu. Bu sırada yoldan araç geçmemesi olası bir faciayı önlerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Altıntaş, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yol ulaşıma kapanırken, çekici ile aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.